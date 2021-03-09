الحركة الإسلامية السودانية ما لها وما عليها

يحمد للأستاذ/ حسن إسماعيل الوزير بولاية الخرطوم في العهد السابق حضوره القوي عبر الوسائط وطرحه لمختلف المواضيع، ولا يهم إن كنا نتفق معه أو نختلف بل مؤكد أن تعليقه على الأحداث يعطينا قراءةً جديدة، اطلعت على مقال له أخيراً أشار فيه إلى أن الإسلاميين هذه الأيام يعكفون على تقييم تجربتهم ولا دخل لهم ولا آثر على ما يعتري البلاد من أزمات يقول أهل قحط وحكومتهم انهم وراء ذلك وانهم يديرون غرفة عمليات مهمتها صناعة وإلقاء الأزمات تحت أقدام حكومة حمدوك .

استنطق الأستاذ/ حسن بعض قادة الإسلاميين ومن الذين كانوا نافذين في الحكومة السابقة واقترب من بعضهم لمعرفة بعض تفاصيل تقييم التجربة وكانت وسيلته إلى ذلك طرح بعض الأسئلة عليهم من شاكلة كيف بدأت أزمتكم مع السياسة الخارجية .

في البداية أرى أن أحيي الأستاذ/ حسن على نوعية هذا الطرح الفكري وهو بالطبع سلوك وممارسة حضارية تؤدي إلى الاستفادة من تجاربنا الإنسانية بدعم الإيجابيات وتفادي السلبيات في القادم من التجارب كل ذلك مطلوب إلا أنني اختلف مع الأستاذ / حسن في استقاء معلومات التقييم من النافذين الإسلاميين أولاً باعتبارهم غير محايدين، وثانياً يمكن أن تكون آراؤهم مجرد انطباعات أشخاص غير متخصصين في العلوم الاجتماعية مثلاً وهؤلاء لا نبتغي عندهم الآراء العلمية بل يظل جهدهم التعاطي مع الظواهر ونتائجها دون التعمق في مراحل ومسيرة هذه الظواهر .

إن قصدت الإضافة لما أثاره الأستاذ/ حسن أرى أن يستصحب التقييم البدايات الأولى لتكوين الحركة الإسلامية ودوافع ذلك السعي، باعتبار أنها أي الحركة الإسلامية طرحت نفسها كبديل للأحزاب التي قاومت الاستعمار وتولت الحكم بعد الاستقلال إلا انها تعثرت في إيجاد النهضة الوطنية وتلبية أشواق الجماهير وكان تفسير الحركة الإسلامية ورؤيتها في ذلك الضعف الفكري في هذه الأحزاب وضعف قدرتها في جمع الناس حول فكرة مركزية ومن هنا جاءت الحركة الإسلامية في السلطة من 89 وهي تغازل أشواق الجماهير بتطبيق الشريعة الإسلامية والتي فيها حلول كل مشكلات المجتمع، هذا فضلاً عن خلفيات نشأة الحركة الإسلامية في محاضن المثقفين والمتعلمين بالجامعات والمعاهد، أقصد هنا أن الإسلاميين جاءوا إلى السلطة بزهو كبير وثقة عمياء في مقدراتهم واحتقار لكل القوى السياسية بالذات التقليدية منها، ويبقى الإحساس بالتفوق والتمييز وامتلاك سر الكون دون غيرهم، ظل هذا الإحساس ملازماً لمعظم الإسلاميين وهو الإحساس الذي عبر عنه الخطاب من شاكلة (امريكا وروسيا قد دنا عذابها) .

تجربة الإسلاميين تجربة طويلة من ناحية الزمن والتأثير وتقيمها يحتاج إلى محايدين ومتخصصين ويجب أن تقرأ باستصحاب تجارب أخرى مثل البروستريكا، والإسلاميون أنفسهم محتاجون في تقييم تجربتهم التفكير خارج الصندوق (جماعة الإخوان) ومعرفة كيفية التعاطي مع الآخرين المتساوين معهم في الحقوق والواجبات وكل ذلك من مراجع السيرة . التحية للأستاذ/ حسن وجهده المثمر.