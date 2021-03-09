زيارة السيسي مرحلة جديدة في مسار العلاقات السودانية المصرية

تعتبر زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إلى السودان نقطة تحول في تاريخ العلاقات بين البلدين ولها ما بعدها، فهي خطوة في الاتجاه الذي يعيد العلاقات إلى مرحلة الثوابت التي كنا نؤكد عليها دائماً كلما حدثت تراشقات أو تصريحات بين البلدين على مستوى الإعلام أو بعض المسؤولين، ولمن لا يدركون معنى الثوابت الأزلية نقول هي التاريخ المشترك بكل ما يحتويه من جغرافيا وثقافة واجتماع وتداخل سكاني وحضاري وتجاري منذ فجر التاريخ، وهذا المسار التاريخي لم يتوقف على الرغم من تبدل وتغير وخلافات الحكومات . قرأت قبل أيام من يقول إن مصر ظلت تعتبر السودان ملفاً أمنياً أو مائياً، والأمن والماء هما أساس الحياة، وقد جاءت هذه الزيارة تؤكد أن أمن البلدين المائي يواجه خطراً كبيراً للأسف لم تدركه حكومة الإنقاذ أو العديد من الحكومات السابقة، ولعلي أذكر هنا كحقيقة تاريخية أن الرئيس الراحل جعفر النميري كان أول من أدرك أهمية تأمين الأمن السياسي لوادي النيل، عندما وقع اتفاقية الدفاع المشترك واتفاقيات التكامل مع مصر، النميري على الرغم من معارضة كثير من السياسيين له، إلا أنه كان يمتلك تفكيراً إستراتيجياً ثاقباً بحكم تربيته العسكرية ودراساته المتقدمة خارج السودان.

ولتأمين سيادة الدولة السودانية وتأمين حدودها لعبت مصر دوراً رئيساً في تعمير السودان منذ ما قبل الثورة المهدية وحتى قيام مشروع الجزيرة، وكانت بريطانيا تنفق على السودان من الميزانية التي تخصصها الحكومة المصرية، وهذا ثابت في كل الدراسات الأكاديمية لأساتذة الجامعات السودانية والبريطانية، ومن أقوال ريجنالد ونجت حاكم عام السودان أنه كان يعاني وينتظر طويلاً حتى توافق الحكومة في لندن على التصديق بتجديد العلم البريطاني الذي كان يرفع فوق سارية قصر غردون بالخرطوم، وكثير من الدراسات تقول إن تحديث السودان قد تم على يد المصريين الذين أتوا إلى السودان منذ رفاعة رافع الطهطاوي الذي أقام أول مدرسة مكان بنك البركة الحالي في منطقة أبوجنزير منذ عصر محمد علي باشا.

في اعتقادي بعد زيارة وزيرة الخارجية مريم المهدي إلى مصر يجب أن تتوقف المزايدات حول دور مصر في السودان، فلم يعد هناك من هو مؤهل لتأكيد ضرورة تعزيز وتقوية هذه العلاقات أكثر من الوزيرة التي تنحدر تاريخياً من موقف تاريخي فرضته ظروف معينة في سنوات خلت، فقد تغيرت خريطة العلاقات الدولية والإقليمية في عالم اليوم وفرضت على الأحزاب التقليدية وقياداتها نظرة جديدة للكون والعالم وفرضت على الدول التعامل بتفكير إستراتيجي والنظر للمخاطر وبناء المصالح على منهج علمي وواقعي يرتكز على التنبؤ بالمستقبل، ووزيرة الخارجية من هذا الجيل الجديد الذي كلفت بمهمة صعبة في ظروف أكثر صعوبة يمر بها السودان.

تحتفظ وزيرة الخارجية بعلاقات ممتازة مع الكثير من الإعلاميين المصريين، خاصة في مؤسسة الأهرام منذ سنوات طويلة، وكان طبيعياً أن يتم الاهتمام بزيارتها بالمستوى الذي ظهر في الإعلام المصري، ويبدو أن كثافة التغطية المصرية لزيارتها ودرجة الاهتمام العالية التي وجدتها، كانت ضخمة وشملت ملفات شائكة، ويبدو أن البرنامج كان مرهقاً، وقد أرادت مصر أن ترسل إشارة تشير إلى تغير في تحالفاتها التاريخية مع الأحزاب السودانية، وأن هناك صفحة جديدة تنبذ ما كان يعتقد أنه حالة تنافر بين حزب الأمة ومصر، وهذا لم يكن صحيحاً، فقد أدرك جمال عبد الناصر من خلال مقابلة أجراها الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في الخمسينيات مع السيد عبد الرحمن المهدي في الخرطوم، أن السودان دولة ذات سيادة وهو في طريقه إلى الاستقلال، وأعتقد أن مصر منذ ذلك الوقت ظلت تتعامل مع السودان كدولة وتعمل على بناء علاقة تقوم على تبادل المصالح.

هناك من يتحدث عن حلايب وحتى نتجاوز هذه القضية التي تجاوزتها الزيارة، نقول إن القضايا الإستراتيجية أكبر وملحة أكثر من خلاف حدودي مقدور على تجاوزه بحلول متعددة ليست غائبة عن البلدين وفي ظل علاقة أزلية، وإلى الذين يقولون ماذا فعلت مصر للسودان نقول، حتى بداية الإنقاذ كان في مصر 12 ألف طالب سوداني يدرسون مجاناً في الجامعات والمعاهد المصرية، وكانت مصر تقدم سنوياً 3000 ألف منحة دراسية في الجامعات والمعاهد المصرية، وجامعة في الخرطوم تكلف الخزينة المصرية 100 مليون دولار سنوياً وفرت للخدمة المدنية الآلاف من الكوادر في مجالات القانون والتجارة والتعليم وغيرها.

ينسب البعض إلى د. منصور خالد قوله إنه لم يستخدم أبداً عندما كان وزيراً للخارجية لفظ العلاقات الأزلية، وأعتقد أن منصور خالد قال ذلك من خلال موقف سياسي وليس من خلال واقع وحقائق تاريخية، فهناك أزلية في هذه العلاقة من خلال التاريخ الذي لم ينقطع منذ فجره قبل مملكة الواوات في شمال السودان قبل الميلاد، وهناك أزلية من خلال النيل الذي يربط البلدين وتشابك وتداخل المصالح والسكان والمخاطر الأمنية المشتركة التي تتطلب التعاون في أعلى صورها .