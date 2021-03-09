مصر أم غيرها؟؟

إن من أعظم المشاكل لدى النشطاء السياسيين والمفكرين والدعاة غياب ما يمكن أن نسميه آلية تمييز خير الخيرين وشر الشرين حتى يتمكن أحدنا من الوقوف موقفا سليما صحيحا تجاه كافة ما نواجه من قضايا سواء كانت تلك القضايا ذات طابع سياسي أو طابع فقهي تعبدي ولا سيما عندما يختلط الخير بالشر في مسألة من المسائل والمصالح بالمفاسد في قضية من القضايا فيصعب حينها تمييز ما هو أفضل لنا من غيره.

فتجد البعض ينظر فقط الى المفاسد دون مراعاة لما في المسألة من مصالح فيغلب جانب المفسدة على المصلحة، وآخرين يغلبون جانب المصلحة مع إهمال ما تحوي القضية أو المسألة من مفاسد عديدة والموفق من تمكن من قراءة الحالة قراءة شاملة ليخرج بالحكم أو القرار المطلوب اتخاذه.

ومما يمكن أن نمثل به أو تطبيقا لما قدمنا من قول وقاعدة ما يعيشه السودانيون اليوم حسب ما يقرأ الإنسان مما يدور في الميديا من حديث عن العلاقة مع مصر والتي يفضل البعض عليها الدخول في علاقات مع دول اخرى مثل اثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان فقط لاحتلال مصر لحلايب، هذا في حين استقبلت البلاد آبي أحمد أحد زعماء اثيوبيا بعد التغيير استقبال الفاتحين والفشقة الجريحة ترزح تحت احتلال جيشه عقودا من الزمان وهي بلاد لا تجمعنا معها ما يجمعنا مع مصر من ديانة ولغة وعروبة.

وما نتحفظ عليه فى اثيوبيا تجد أضعاف أضعافه في كل من اريتريا بلاد افورقي وإن شئت جنوب السودان كذلك الذي تجتمع عنده اثيوبيا واريتريا الآن فقط لسماعهم زيارة الرئيس المصري للسودان

إن علاقاتنا التاريخية الأزلية مع مصر لا يصح محوها بسبب ما جنته مصر على السودان من احتلالها لحلايب السودانية التي يجب أن تعود لحضن الوطن.

أقول لا يجب محو تلك العلاقات وذلك بعد حساب الربح والخسارة للبلاد واتباعا لما قدمت من قواعد يجب مراعاتها عند النظر الى كافة القضايا سياسية كانت أو غير ذلك من قضايا ليبقى حرصنا للعلاقة مع مصر بلا شك ذا فوائد ومصالح تربو على كل مصالح اخرى متوهمة يفضلها البعض على العلاقة بمصر، مصر عمق للسودان كما أن السودان كذلك عمق لمصر.

هذا بالطبع اذا تعارضت المصالح ولم يتح لنا الجمع بين علاقات كل تلك الدول فالأولى للسودان والسودانيين تفضيل العلاقة مع مصر على كل ما مثلنا به من علاقات أخرى كالعلاقة مع اثيوبيا واريتريا وجنوب السودان.

وبلا شك تصور التكامل الاقتصادي والامني للبلاد الذي تستفيد منه بلادنا يتضح جليا من خلال علاقاتنا مع مصر أكثر بكثير من ظهوره مع اي دولة اخرى يظن البعض انها شقيقة وأخت لبلادنا مثل مصر.

فلم يبق إلا الجلوس لعلاج ما علق بهذه الخوة والعلاقة من مسائل عكرت صفوها بعد كارثة محاولة اغتيال حسني مبارك واحتلال حلايب بعدها لتزول كل شبهة تقف أمام حقيقة الشعار والتغني الذي ظللنا نردده دوما (مصر يا أخت بلادي يا شقيقة).