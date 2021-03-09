كواليس (يلا نغني) تسجيل تسوده الالفة فرفور يوجه ويدعم.. عصام محمد نور يتلو القرأن وفاطمة الصادق تتابع

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

استمر تسجيل حلقات برنامج (يلا نغني) الذي سيتم بثه في شهر رمضان وسط أجواء تسودها الإلفة والمحبة بين المشاركين في البرنامج الذين تقدمهم الفنان جمال فرفور وعصام محمد نور وعدد من الفنانين المعروفين والواعدين الذين شكلوا حضورا انيقا هذا الموسم.

(١)

ظل الفنان جمال فرفور ينثر روح الفرح والمرح بين المشاركين أثناء التسجيل بجانب بعض توجيهاته وتعديلاته لبعض الفنانين أثناء غنائهم وهم يتقبلونها برحابة صدر، في الوقت لذي يظهر فيه فرفور أثناء الاستراحة وهو يحتسي القهوة ليعدل مزاجه.

(٢)

في الوقت الذي كانت فيه روح الطرافة حاضرة عند الفنان عصام محمد نور الذي ظل يتنقل كما الفراشة بين الفرقة الموسيقية والمشاركة والابتسامة لا تفارقه،فيما ظل يفتتح كل الحلقات بتلاوة القرآن الكريم حتى أطلق عليه (شيخ عصام).

(٣)

مخرج البرنامج المعروف عادل الياس تجده تارة متوترا لتجويد العمل وتارة اخرى في حالة من الفرح عندما تنفذ كل توجيهاته كما يريد من قبل الفنانين والمصورين الجنود المجهولين الذين يقفون خلف الكاميرات بالساعات الطويلة وهم يسعون لرسم لوحة زاهية للبرنامج ،ظل المخرج عادل الياس يعمل دون كلل أو ملل مابين شغب الفنانة افراح عصام اثناء الكواليس و قفشات فرفور ومامون سوار الذهب الذين أضافوا نكهة مميزة للبرنامج.

(٤)

ظلت الفرقة الموسيقية تعمل في تناغم وانسجام تام وهي تدوزن اجمل الالحان بالرغم من الضغط الشديد الذي تعاني منه وهي تسابق الزمن لإكمال تسجيل حلقات البرنامج ورغم ذلك لم تفارق الابتسامة وجوه أعضائها وهم يسعون لتقديم حلقات مميزة.

(٥)

في الوقت الذي ظلت فيه الفنانة فاطمة الصادق تتنقل داخل الاستديو وهي تتابع بدقة مايقدم وهي أكثر حرصا علي نجاح البرنامج الذي راهنت عليه مواسم مختلفة.