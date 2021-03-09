قضية عبد الباسط حمزة.. المحكمة تستمع إلى (7) شهود دفاع آخرين

الخرطوم: آيات فضل

استمع قاضي محكمة جنايات بحري وسط عبد اللطيف عبد المنعم أمس إلى عدد (7) شهود دفاع فى قضية رجل الأعمال الشهير المتهم عبد الباسط حمزة، على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الأجنبي والقانون الجنائي السوداني .

وأمر قاضي المحكمة عبد المنعم عبد اللطيف بإعلان (5) شهود دفاع آخرين فى القضية وحددت المحكمة جلسة الإتنين القادم لمواصلة السماع.

مراجعة تقارير

أفاد شاهد الدفاع رقم (14) مبارك علي إبراهيم للمحكمة بأنه يعمل محاسباً قانونياً ، مبينا بأنه قام بمراجعة حسابات شركة سوداتل فى العام 2005 إلى العام 2008م..

وعرض ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات للشاهد مستند دفاع رقم (35) المتعلق بتقرير شركة سوداتل للعام 2005م.

وأشار الشاهد إلى أنه قام بمراجعة تقارير العام 1999م إلى 2002م وفق معايير قانون المحاسبة، مبينا للمحكمة بان التقارير التي قام بمراجعتها ليس عليها أي تحفظ، مضيفا ان الجهة التى تقوم بدفع الاتعاب هى شركة سوداتل .

شركة الجمعة

قال شاهد الدفاع رقم (15) محمد الاشرف ويعمل محاميا بانه قام بمراجعة عدد من الشركات ومن ضمنها شركة الجمعة منذ عام 2003 الى 2013م ، مبينا أن شركة الجمعة التي كان يملكها البنك العقاري بنسبة 100% حتى عام 2009م ثم أصبحت تحت اشراف بنك السودان المركزي، كما ان شركة الجمعة فوضت البنك ببيع فندق قصر الصداقة وأكد الشاهد بأنه قام بتحرير عقد البيع، وأن قيمة العقد كانت (45) الف جنيه.

مشروع الجواز

أضاف شاهد الدفاع رقم (16) نزار ابراهيم بانه يعمل مهندس بترول ورجل اعمال، كما أنه عمل رئيسا للجالية السودانية بدولة الامارات ، مبينا ا أن علاقته مع المتهم بدأت عبر شريك إماراتي، وأنه في ذلك الوقت كان يعمل في مشروع الجواز الالكتروني السوداني، وأضاف الشاهد بانه عرض على المتهم تنفيذ المشروع معه، موضحا بانه ذهب ومعه المتهم الى دولة تشاد وتم الاتفاق معهم وقدم المتهم تمويل المشروع من البنك اليمني الدولي، مشيرا الى أن قيمة التمويل كانت (7) ملايين يورو وتم تنفيذ المشروع ، وأبان الشاهد بانه قيمة أرباح المشروع كانت (85) مليون يورو وأن المتهم أخذ نصيبه، وأكد الشاهد بانه يمتلك المستندات التى تثبت ذلك .

محاسب قانوني

وأضاف شاهد الدفاع رقم (17) مبارك العوض الذى يعمل محاسبا قانونيا، انه قام بمراجعة حسابات شركة (أم زد كي) ، وأن المساهمين فى الشركة هم بنك قطر وشركة الزوايا وبنك التضامن، وأبان الشاهد بان اسم الشركة هي عفراء وتوزع أرباحها على المساهمين سنوياً، نافياً معرفته بالقيمة السوقية للشركة .

تسوية مالية

قال شاهد الدفاع رقم (18) آية الله محمد انه يعمل مدير الادارة العامة للنزع والتسوية بمساحة الاراضي ، وقدم الشاهد مستند دفاع رقم (38) المتعلق بالقطعتين رقم (79،80) مسجلة باسم شركة لاري كوم.

وأكد الشاهد بانه قام بتحرير العقد وقدم للمحكمة الاصل ، مبينا أنه تمت تسوية مالية لان قيمة المبالغ كانت ضعيفة بالنسبة لمساحة الارضين، وأنه تمت التسوية لصالح كوبرى الدباسين .

بنك بيبلوس

أبان شاهد الدفاع رقم (19) محمد علي بانه يعمل مدير العمليات المركزية ببنك بيبلوس والمسؤول عن التحويلات، مبينا أن شركة لارى كوم لديها حساب.

وقدم الشاهد للمحكمة كشف حساب يفصل قيمة التحويلات التي دخلت الى حساب الشركة بالاضافة الى زمن تلك التحويلات، وترك قاضى المحكمة تقييم المستند لمرحلة وزن البينات .

شركة زادنا

قال شاهد الدفاع رقم (20) يس هاشم موظف بتسجيلات أراضى بحري ، بان المالك الحالي القطعة رقم (64) هو شركة زادنا ، موضحا بان الملكية هى ملكية عين ، مبينا أنه تم تسجيلها من دون رسوم لان الهيئة الخيرية للقوات المسلحة أعفتهم من تسديد رسوم التسجيلات.