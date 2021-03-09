وكيل وزارة التعليم العالي د. سامي شريف لـ(السوداني): هذه (…)هي أسباب عدم قبول بعض الطلاب بالجامعات رغم نسبهم العالية

حوار: عبدالرؤوف طه

شهدت الأيام الماضية جدلاً كبيراً بسبب استبعاد بعض الطلاب من القبول للجامعات رغم إحراز نسبة عالية تفوق 90%.. حيث صوبت انتقادات حادة لوزارة التعليم العالي ، غير أن للوزارة أسبابها ومبرراتها حول ما حدث، إذ تقول إنها ليست طرفاً فيما حدث وأن حصر الطلاب رغبتهم في فرصة واحدة قلل من حظوظهم في الظفر بمقعد جامعي..

وكيل وزارة التعليم العالي د. شريف سامي يقول إنهم خلقوا معالجات للذين لم يحظوا بمقاعد بالجامعات عبر توزيع استمارات جديدة بمركز القبول في وزارة التعليم العالي للطلاب الذين احرزوا درجات أكبر من 90% ولعدد الفي طالب بدأ التقديم لها منذ الأحد وسيستمر حتى الخميس القادم .

شهدت نسبة القبول للجامعات لهذا العام تراجعاً كبيراً وهنالك طلاب نالوا درجات عالية لم يحظوا بمقعد في الجامعات.. ماهي الأسباب ؟

هناك عدة أسباب لعدم قبول الطلاب في الجامعات رغم درجاتهم العالية ، مثلاً الرغبات لعبت دوراً عالياً في استبعاد بعض الطلاب، حيث يقوم الطالب بالتقديم لرغبة واحدة فقط من بين عشر رغبات، والرغبة التي يقدم لها نسبتها قد تكون اعلى من نسبته الحائز عليها بالتالي ينال الرغبة طالب آخر نسبته تتماشى مع الرغبة المطلوبة ، لذا فإن السبب الأساسي في استبعاد بعض الطلاب بسبب تقديم الطلاب للرغبات المحدودة ، مثلاً طالب يقدم رغبة واحدة فقط كلية طب جامعة الخرطوم وتكون نسبته أقل وتكون هذه الرغبة مخصصة لطلاب تناسب نسبتهم هذه الرغبات .

هل ستكون هنالك معالجات للذين لم يتمكنوا من دخول الجامعة رغم نسبهم العالية ؟

ستكون هنالك معالجات للأخطاء التي حدثت في القبول خاصة لأصحاب النسب الكبيرة الذين لم يحصلوا على مقعد دراسي.

ماهي المعالجات المطروحة حالياً ؟

الوزارة قامت بتوزيع استمارات للطلاب الذين لم يشملهم القبول وأحرزوا درجات عالية .

أين وزعت هذه الاستمارات؟

في مكتب القبول بوزارة التعليم العالي .

كم عدد الاستمارات المطروحة للمعالجة ؟

2000 استمارة

هل الاستمارات لولاية الخرطوم فقط ؟

لا ، لكل ولايات السودان .

كم مدة التقديم عبر هذه الاستمارات ؟

بدأ منذ الأحد ويستمر حتى الخميس القادم .

من هي الفئات المسموح لها بالتقديم عبر هذه الاستمارات؟

الطلاب الذين أحرزوا أكثر من 90% ولم يتم قبولهم بالجامعات ، لذا نحن فتحنا لهم باب المعالجة حتى لا يظلموا .

من يتحمل هذه الأخطاء التي حدثت في التقديم والقبول ؟

وزارة التعليم العالي ليست لها دخل بما حدث من أخطاء، هنالك طلاب حصروا رغباتهم في رغبة واحدة مما قلل فرص حظوظهم ، وانصح الطلاب بتقديم عشر رغبات بدلاً من واحدة، خاصة وان استمارة التقديم بها عشر رغبات يمكن للطالب الذي يرغب في دراسة الطب أن يقدم للجامعات الولائية التي بها عدد من كليات الطب .

استمارة المعالجة كم عدد الرغبات المسموحة بها؟

ثلاث رغبة فقط في الاستمارة .

هنالك حديث عن قبول أحد الطلاب في جامعة الأحفاد واعتذرت وزيرة التعليم العالي عن هذا الخطاء.. ما صحة ذلك؟

غير صحيح ، لم يتم قبول أي طالب في جامعة الاحفاد، لأن الجامعة مخصصة للطالبات فقط ، وزيرة التعليم العالي لم تكتب تغريدة اعتذار عبر توتير وما يشاع عن ذلك فبركة لا أساس لها من الصحة .

لماذا أصبحت رسوم الجامعات الخاصة لهذا العام باهظة التكاليف ؟

نحن لدينا وجهة نظر مختلفة في مسألة التعليم الخاصة ، رؤيتنا تقوم على إيقاف التعليم الخاص لأنه لا يحقق العدالة ولكن من الصعب تطبيق هذه الرؤية حالياً لا نستطيع إيقافه بين يوم وليل .

من هي الجهة التي تحدد رسوم التعليم الخاص؟

الجامعات هي التي تحدد رسوم التعليم الخاص وليس لوزارة التعليم العالي أي دخل بها ، والجامعات لديها استقلالية إدارية في مسألة الرسوم حسب نص المادة “62” من الوثيقة الدستورية، لذا فإن الرسوم التي حددت لسنا طرفاً فيها ولكن الجامعات هي من حددتها .

لماذا لم تتدخل الوزارة في مسألة الرسوم الخاصة؟

صراحةً تحدثنا معهم حول الرسوم الخاصة ونحن نرى انها باهظة التكلفة ومازال الحديث معهم مستمرا، واتوقع الوصول معهم لنتيجة في غضون الايام القادمة .

لماذا تتمسك الجامعات برسوم باهظة ؟

الجامعات تسير اوضاعها من رسومها الذاتية، فهي لا تتلقى دعما من وزارة المالية باستثناء المرتبات والمالية تدعم المرتبات وتدعم التسيير بنسبة تتراوح مابين 15% الى20% ، وما تبقى من تكاليف إدارية يتم تسييرها من موارد الجامعة الخاصة .

حتى الجامعات الحكومية رسومها عالية؟

نعم صحيح ، والحديث في هذا الشان مستمر وادارات الجامعات تتحدث عن التسيير مثل البنزين والكهرباء التي أصبحت كهرباء تجارية غير مدعومة بالتالي تكلفة تسيير الجامعات أصبحت عالية مع غياب الدعم الحكومي ، فتضطر الجامعات لزيادة رسوم الطلاب الخاصة .

هل توجد زيادات في رسوم قبول الطلاب الحكومي؟

رسوم القبول الحكومي “معقولة” تتراوح مابين 8 الى 10 ألف لطلاب الطب ، في الوقت ذاته برز اتجاه لزيادته إلى عشرين ألف جنيه ، ايضاً يوجد نقاش عن أهمية دعم الدولة للتعليم .