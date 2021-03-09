الهلال يواجه مريخ الفاشر في بطولة الدوري الممتاز

الخرطوم : السوداني

يعود الهلال لعجلة التنافس المحلي في بطولة الدوري الممتاز عقب عودة الفريق من الجزائر، ويخوض الفريق مساء اليوم تحديا جديدا أمام مريخ الفاشر، وينشد الأزرق تحقيق الانتصار للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز حيث يمتلك الفريق في رصيده (28) نقطة في صدارة الترتيب، ويقود الهلال فنيا خلال مباراة اليوم المدرب كمال الشغيل، بينما ينتظر أن تلعب المباراة تحت أنظار المدير الفني البرتغالي الذي تم التعاقد معه مؤخراً، ويخوض الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية عقب العودة من الجزائر بنتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد، كما يتوقع أن يخوض الهلال مباراة اليوم بتشكيلة متوازنة للخروج بنتيجة إيجابية.

على الجانب الآخر سيلعب مريخ الفاشر مباراة اليوم لتصحيح الأوضاع حيث يجلس الفريق في مؤخرة الترتيب برصيد (8) نقاط فقط.