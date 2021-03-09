المريخ يتدرب تحت إشراف مدربه الإنجليزي

شهد مران المريخ الختامي لمباراة هلال الفاشر الذي أقيم في الرابعة والنصف من عصر أمس الإثنين حضور رئيس النادي آدم سوداكال وأعضاء مجلس الإدارة ممثلين في الأستاذ الصادق صالح جابر نائب الرئيس للشؤون المالية والإستثمار والأستاذ علي أبشر نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية إضافة لعضو المجلس الأستاذ عمر محمد عبدالله، وكان مران الفريق الختامي قد شهد في بدايته مخاطبة المدير الفني الإنجليزي لي كلارك للاعبين مبتدراً حديثه بالترحيب بهم ومبيناً انه سيمنح الجميع فرصتهم للعب كرة القدم وانه من المهم ان يستمتع الجميع بلعب كرة القدم موضحاً انه سيكون هنالك خطة واضحة وانه من المهم ان يحترم الجميع الزمن وأن يكون الجميع مستعد في الوقت المحدد للتدريبات مشدداً على إحترام الوقت وكشف المدرب الإنجليزي ان الفرصة ستكون متاحة امام جميع اللاعبين للإنتقال للعب في أوربا حال إجتهدوا موضحاً انه يملك علاقات واسعة لتمهيد ذلك لهم وطلب لي كلارك من اللاعبين الاستمتاع باللعب والتعبير عن أنفسهم داخل الملعب بصورة جيدة مشدداً على أهمية احترام الفريق الذي يلعبون فيه ومن جانبه قال المعد البدني إسلام جمال انه من المهم أن يتوفر الاحترام بين الجميع موضحاً ان سيعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية و الإنتقال بمستوى اللاعبين لمراحل متقدمة وعقب ذلك إنخرط الفريق في تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف المعد البدني إسلام جمال ليختتم بعدها المران بتقسيمة بين الأخضر والأحمر، وقد قام المعد البدني إسلام جمال بالإشراف مباشرة على علاج النجم عماد الصيني الذي يعاني من إصابة على مستوى العضلة الأمامية كما قام كذلك بوضع مران خاص للكابتن رمضان عجب، ويواجه المريخ في الرابعة إلا ربع من عصر الثلاثاء نادي هلال الفاشر بملعب إستاد الخرطوم ضمن مباريات بطولة الدوري السوداني الممتاز.