 خبر ( السوداني) بشان شطب امير كمال يثير ردود افعال عنيفة

اثار الخبر الذي انفردت به ( السوداني) بشان التوصية الفنية المقدمة من قبل مدرب المريخ المقال نصر الدين النابي بشان الاستغناء عن قائد الفريق امير كمال العديد من ردود الأفعال وسط فئات النادي المختلفة وبالأخص الجماهير التي رفضت القرار بشكل تام واكدت بان قائد الفريق لم يرتكب أية أخطاء تستحق ان يتم الاستغناء عنه كما انتقدت قرار رئيس النادي آدم سوداكال بتحويل اللاعب للتحقيق وذكرت بان هذا الامر ينبغي ان يعالج داخليا دون اثارته اعلاميا، يذكر ان مصدر مقرب من مدرب الأحمر النابي اشار الى ان الاخير تفاجا بتسريب مجلس المريخ للخبر خاصة وأنه طلب عدم البوح بتوصيته والكشف عنها حتي لا يتأثر مردود اللاعب لا سيما وأنه شارك في بعض المباريات الماضية بيد ان التونسي تفاجا بعلم امير بالخبر بعد ان تم ابلاغه به من بعض الشخصيات المحيطة بالفريق.