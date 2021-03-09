عاجل… رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يغادر للمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية يرافقه فيها كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، ومدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي. ومن المفترض أن يلتقي خلال الزيارة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وعددا من المسؤولين السعوديين، كما سيعقد الوفد المرافق لقاءات مع نُظرائهم، وتبحث الزيارة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها.