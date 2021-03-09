من هو أول صحفي في السودان يتلقى لقاح كورونا؟

الخرطوم: السوداني

مع بداية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا التي دشنتها وزارة الصحة مؤخراً، كشف الصحفي محمد المصطفى المحرر بموقع السودان الإخباري، عن تلقيه أول جرعة من لقاح كوفيد – 19 استرا زينكا، وذلك بمركز عزل مستشفى جبرة للطوارئ والإصابات طبقاً لما نشره في منصات التواصل الاجتماعي.

وارفق مصطفى مع نشره صورة له أثناء تلقيه اللقاح.

وحددت الوزارة بداية تنفيذ حملة التطعيم للكوادر الطبية والأشخاص فوق 45 عاماً.

وقال محمد المصطفى لـ”السوداني”، إنه أقدم نحو التطعيم تشجيعاً للآخرين للذهاب لمراكز التطعيم، ودحضاً لكل ما يُثار عن اللقاحات التي استفاد منها العالم كله، وان السودان الأحوج له قبل اي وقت مضى.