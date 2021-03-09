بنك الخرطوم ينفذ إضراباً شاملاً

الخرطوم: الطيب علي

نفذ موظفو بنك الخرطوم، إضراباً شاملاً عن العمل في الرئاسة وكافة الفروع بالخرطوم والولايات اليوم الثلاثاء، لعدم استجابة الإدارة لمطالب العاملين المتمثلة في زيادة المرتبات والمستحقات السنوية، ما أدى لتوقف كافة التعاملات.

وقالت اللجنة التسييرية للعاملين ببنك الخرطوم لـ”السوداني”، إن الإضراب بداية للخطوات التصعيدية بعد رفض الإدارة لمطالبهم، وأشارت الى أن الإضراب يستمر لمدة 24 ساعة، وأنه لن يتم رفعه قبل استجابة الإدارة للمطالب.

وأضافت اللجنة، أنّ الإدارة عرضت مقترحاً مجحفاً في حق موظفي بنك الخرطوم، وأنه لا يطمح لنصف ما يستحق موظفو البنك، كما دعت اللجنة كافة القوى العامله للحضور بنسبة 100% وتوحيد الصفوف لكافة العاملين.