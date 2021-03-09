أصحاب عربات الدفع الرباعي بنيالا يطالبون بإرجاع عرباتهم ويهددون بالتصعيد

نيالا: محجوب حسون

طالب أصحاب عربات الدفع الرباعي (اللاندكروزر) بنيالا التي جُمعت من أصحابها في العام ٢٠١٨م قسراً، بإرجاع عرباتهم إليهم، لجهة أنها جُمعت منهم بأبخس الأثمان وتعويضهم فترة الإيقاف.



ولفت ممثل أصحاب عربات الدفع الرباعي سليمان محمد آدم همة للصحفيين من أمام مبنى أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور إلى أنهم قرروا تنفيذ اعتصام لمدة (45) يوماً أمام مبنى أمانة الحكومة حتى تحل مشكلتهم وإذا استعصى الأمر سيتم ترحيل الاسر للاعتصام بالخرطوم، مشيراً إلى أن والي جنوب دارفور موسى مهدي استمع إلى قضيتهم وأرسلها إلى المركز ولكنها لم تستجب حتى الآن منذ ١٧/ ٢ / ٢٠٢١م

وأشار همة إلى أن عدد العربات التي تمت جمعها (٥١٧) عربة لاندكروزر قسرياً وكان أعلى سعر للعربة (٢٥٠) ألف جنيع، وأقل سعر (٦٨) ألف جنيه، بينما كان سعر العربة وقتها في السوق بـ(٢) مليار جنيه، متسائلاً عن لماذا جمعت الحكومة عرباتهم وهي الآن تقوم بترخيص نفس العربات الكروزر لمواطنين من أمثالهم، وتابع (يدوب عرفنا نفسنا مواطنين من الدرجة الثانية لجهة أن مواطني الدرجة الاولى رخصت لهم عرباتهم التي منعنا منها).