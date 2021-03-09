الأمير محمد بن سلمان يجتمع بحمدوك

الرياض: السوداني

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم خلال الاجتماع، التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلُّعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.

فيما حضر من الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية د. مريم الصادق، ووزير المالية جبريل إبراهيم محمد.