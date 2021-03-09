صغيرون تقف على سير معالجات قبول الطلاب بالجامعات

الخرطوم: السوداني

إستقبلت وزيرة التعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون الزين بمكتبها اليوم الثلاثاء الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات ونائبه الدكتور عاصم محمد الحسن بحضور بروفيسور سامي شريف وكيل الوزارة.

وتناول اللقاء أمر المعالجات والحصر الذي تم بخصوص الطلاب الذين تقدموا لهذا العام للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي عبر فرص القبول العام والقبول الولائي ولم يتم قبولهم.

وأكدت صغيرون أن هذه الزيارة تجئ دعما لخطط وبرامج الوزارة للارتقاء بعمل إدارة القبول بالوزارة وحصر وتصنيف الطلاب الذين لم يتم قبولهم بالجامعات، مؤكدة بأن المعالجات التي تتم يستفيد منها الطلاب المتميزون.

وأوضحت أن من أكبر أولويات الوزارة الحفاظ على حقوق الطلاب و مكتسباتهم والذين يعتبرون منارة التعليم العالي نافية ما راج وتناولته وسائل التواصل الاجتماعي لتغريدة تعتذر فيها عن قبول أحد الطلاب بجامعة الأحفاد.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تتدخل في الرسوم الدراسية التي تحددها مؤسسات التعليم العالي، مؤكدة علي ملاحقة مروجي الفتن والشائعات عبر المستشار القانوني بالوزارة.

وفي ذات السياق شدد بروفيسور سامي شريف علي ضرورة رفع الوعي بأهمية القبول و دوره ومساهمته في دعم سياسات الوزارة، ومضى قائلا :إن الوزارة تعول كثيرا على الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات لدورها الرائد في عملية التقديم الإلكتروني وتعزيز البرامج والخطط المستقبلية لإنجاح هذا المشروع.

من جانبه إستعرض الأستاذ علي الشيخ مجهودات إدارته لوضع حلول لمشاكل الطلاب والخطة التي أعدتها لتفعيل دور الإدارة في حل قضايا الطلاب بما يتسق والمتغيرات التي حدثت وأنها تعمل بكل الجدية في حل المعوقات التي تواجهم.

وأكد أن الإدارة شرعت عبر مراكزها المنتشرة في كل ربوع البلاد والتي تفوق 200 مركز لمعالجة مشاكل الطلاب َعبر مناديبها للطلاب الذين تم استيفائهم نسبة القبول للدور الأول لقبول هذا العام 2020م – 2021م، موضحا أن إدارته تبدأ في استقبال إشكاليات الطلاب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومياً.