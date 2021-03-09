نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحيل بلاغا للمحكمة المختصة

الخرطوم: السوداني

أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب البلاغ رقم 35/ 2021م تحت المواد 57 أ تخريب الإقتصاد القومي و 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية للمحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل البلاغ وفق (سونا) لضبط الاجهزة الامنية المختصة مصنع عشوائي للذهب داخل ورشة حدادة بأمدرمان وأسفرت مداهمة الاجهزة الامنية عن ضبط عدد (600) جوال كرتة ذهب وعدد من الأحواض المستخدمة في تنقية الذهب ومواد كيميائية متنوعة تستخدم في تحليل الذهب وتصنيعه.

يذكر أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب كانت قد خاطبت وزارة الطاقة قطاع التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية والادلة والتحقيقات الجنائية لكتابة تقارير حول المواد المضبوطة قبل إحالة البلاغ للمحكمة وتحديد جلسة لسماع المتحري في البلاغ.