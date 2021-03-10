أبرزهم ود الامين وشرحبيل لقاءات فنية وحصرية في حوش الإذاعة

الخرطوم:كوكتيل

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن إنتاج لقاءات فنية خاصة مع نجوم الأغنية السودانية و روادها على أثير الإذاعة القومية.

وأكد مدير البرامج بالإذاعة السودانية محمد عبد الكريم عبد الله أن اللقاءات الفنية مع عمالقة الفن تأتي في إطار اهتمام الإذاعة بالفنون وتحت رعاية المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان احمد الذي أكد على أهمية دعم الفنون كاشفا عن انشاء حزمة من المشروعات التي ستقوم بها الهيئة على رأسها تأهيل صالة الموسيقى، وانشاء صالة المسرح الحديث وإنشاء صالة السينما بالهيئة إلى جانب تخصيص ميزانية مفتوحة لإنتاج الدراما الإذاعية والأعمال الغنائية وقال محمد عبد الكريم أن الإذاعة السودانية درجت على الاهتمام بالاعمال الفنية و الإبداعية وبقبيلة الفن تقديرا للدور الكبير الذي يقدمونه للمجتمع ليضيفوا لحوش الاذاعة و التلفزيون من رصيدهم الإبداعي. وكانت أولى اللقاءات الفنية. مع الفنان محمد الامين ومن ثم الفنان صلاح مصطفى و الفنان شرحبيل أحمد و قد وجدت هذه اللقاءات ردود أفعال إيجابية وإشادة.