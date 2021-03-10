مجلس الشباب والرياضة: اقترحنا تبديل الإدارات التاريخية بالشبابية

الخرطوم: سعيد عباس

قال الامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة والوزير المكلف صلاح زين العابدين، إنهم اقترحوا تغيير جيل القيادات التاريخية الإدارية للأنشطة الرياضية بقيادات شبابية جديدة ودماء حارة ، وأضاف الزين قائلا اقترحنا ذلك الأمر لأن الثورة ثورة شباب فينبغي عليهم أن يديروا مناشطهم بأنفسهم ، و قال كان لذلك التغيير مردوداً ايجابياً كبيراً خصوصاً في نادي سباق الخيل الخرطوم عندما تولت قيادته مجموعة شبابية نجحت نجاحا باهرا في إدارة السباقات وكذلك شباب السباحة ايضا قاموا بتحريك النشاط بصورة ممتازة وجدت القبول والاستحسان الكبيرين ، واضاف قائلا بأنه لايمكن ان نأتي بشخص عمر70 عاما ليدير شؤون شباب اعمارهم بين السابع عشر او شباب في مقتبل العشرينيات ، وقال إذا كان الاداريون شبابا مثلهم سيكون التواصل بينهم ايسر نسبة للتقارب الوجداني وطريقة التفكير بجانب مواكبة جيل الشباب للحوسبة الرقمية والالكترونية التي تعتبر لغة عصرهم وزمانهم.