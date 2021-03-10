لمسة وفاء للمصور الراحل مظفر ابراهيم بقناة النيل الازرق

الخرطوم: سعيد عباس

من المنتظر ان تقدم قناة النيل الازرق ليلة وفاء وعرفان تكريما للمصور الراحل مظفر ابراهيم الذي لبى ندأ ربه في اليومين الماضيين.

وسيكون هناك عدد من المراسلين والاعلاميين حضورا للتحدث عن مآثر الفقيد، ويتحدث في ذات الليلة مراسل قناة الجزيرة احمد الرهيد عن الفقيد الذي زامله وعمل معه مصورا بقناة الجزيرة، وستشهد الليلة جانبا من تكريم ضباط الدفعة الاولى تمريض بمستشفى الرباط، فيما تشارك الشاعرة قدير شيخنا بتقديم عدد من القراءات الشعرية بجانب فاصل غنائي للفنان مجدي نديم، البرنامج من اعداد ابو هريرة الفاضل دراج وتقديم نجود حبيب وعثمان العشي واخراج ناجي راضي .