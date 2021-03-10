القمة تتجاوز مطب الفاشر الهلال يهزم السلاطين والمريخ يعبر الخيالة بثنائية



الخرطوم : السوداني



تغلب الهلال على نظيره مريخ الفاشر، بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء، في المباراة التي جرت بالجوهرة الزرقاء، ضمن مواجهات الدوري السوداني الممتاز.

وسجل ثنائية الهلال، المهاجمين البديلين عيد مقدم ومحمد عبد الرحمن، في الدقيقتين “61 و76”.

في المقابل سجل هدف مريخ الفاشر الوحيد، حسن الحرية في الوقت بدل الضائع.

ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة من 13 مباراة ليتربع على قمة الدوري.

في المقابل تجمد رصيد مريخ الفاشر عند 8 نقاط في المركز الـ16 “الأخير”.

وحقق الهلال فوزه تحت أنظار مدربه الجديد البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو الذي تابع اللقاء من المدرجات.

وعلى استاد الخرطوم تغلب المريخ على نظيره هلال الفاشر، بنتيجة “2-1”.

ونجح الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني الجديد للمريخ، في أول مهمة له بتحويل خسارة الفريق إلى الفوز.

وتقدم جمال عطية لهلال الفاشر بهدف من ركلة جزاء، ارتكبها منجد النيل مع محمد عبد الله زرقه، في الدقيقة “22”.

وأدرك المدافع النيجيري إيلي التعادل للمريخ في الدقيقة (26)، وفي الدقيقة (49) أحرز سيف تيري هدف الفوز.

ورفع المريخ رصيده إلى 28 نقطة من 12 مباراة ليستمر في المركز الثاني.

في المقابل تجمد رصيد هلال الفاشر عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.