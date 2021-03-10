السودان يؤكد جاهزيته لتلبية حاجة السعودية من الهدي

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد الغني، جاهزية السودان لتلبية حاجة المملكة العربية السعودية من اللحوم الحمراء والهدي، مشيراً إلى تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع نظيره السعودي اليوم الأربعاء بالمملكة على تذليل الصعاب كافة، التي تعيق صادر الثروة الحيوانية، ودعا الجانب السعودي للاستثمار في تطوير وإنشاء مسالخ حديثة تلبي حاجة السوق العالمي وتوطين مصانع الأمصال والفاكسينات.

وفي مجال الثروة السمكية، شدد الجانبان على اهمية الاستفادة من التقانة والخبرات بين البلدين لتطوير قطاع الأسماك، وأمّنا على إحداث نقلة نوعية وشراكة استراتيجية.