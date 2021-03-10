التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الوزراء إلى السعودية

الخرطوم: السوداني

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد المرافق له، بصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية: “زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له للمملكة السعودية، تأتي بدعوة من القيادة السعودية للقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقد كان اللقاءً وديَّاً ويؤسس لفصل جديد من فصول العلاقة الممتدة بين السودان والمملكة العربية السعودية، ويقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية للبلدين من أجل رفاه شعبي البلدين”.

وأضاف خالد: “اللقاء تطرق للجوانب السياسة والتعاون المتبادل والأمن والاستقرار والسلام، وفي كل الملفات التي تطرق لها رئيس مجلس الوزراء وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كان هناك توافق كامل في المواقف”، مشيراً إلى أن كل ما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء سيرى النور في القريب العاجل على أرض الواقع بما يشهد نمواً مضطرداً يعود بالفائدة على شعبي البلدين، وستستكمل الزيارة اليوم بلقاءات ثنائية بين وزراء المالية والاستثمار والثروة الحيوانية والزراعة ومحافظ البنك المركزي مع نظرائهم في حكومة المملكة العربية السعودية لبدء الإجراءات العملية في تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى مشروعات تخدم أمن وتنمية البلدين. واعلن خالد أن رئيس مجلس الوزراء توجه بالدعوة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد لزيارة السودان، والذي من جانبه عبَّر عن ترحيبه بالدعوة.

وقالت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق: “الوفد وجد إقبالاً واضحاً من المملكة العربية السعودية لسودان الثورة والذي لم يبدأ بهذه الزيارة فقط، حيث أن الدعم الذي وجده السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر تمثل في المنحة الأولى والدعم الكبير لسلام السودان بجوبا وتنظيم مؤتمر أصدقاء السودان في اغسطس 2020م، وفي الدعم السياسي الكبير الذي ساعد السودان على الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وان كل ذلك هو محل تقدير وعرفان كبير من السودان حكومةً وشعباً”.

مضيفةً أن اللقاء ناقش أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه بتحويله لساحة تنموية كبيرة ليكون في ذلك اجتثاث لجذور الإرهاب ومشاكل الفقر التي تعمل كمهددات أمنية، بالارتكاز على الآفاق الواسعة بين السودان والمملكة العربية السعودية خصوصاً لقربها المباشر جغرافياً مما يحتم العمل الجاد لترجمة ذلك في أرض الواقع ليكون داعماً للسياحة في البلدين الشقيقين، خاصة وأن البلدين يستشرفان نقلة واضحة في شكل العلاقات الثنائية، خاصة والسودان ينطلق نحو العالم بحرية وتطلع لخدمة مصالحه العليا التي تفضي إلى السلام والاستقرار والعدالة.

كما أوضحت أن رئيس مجلس الوزراء تحدث بشكل مستفيض عن إمكانات السودان، وعن التجربة السعودية المهمة خلال الخمسة أعوام الماضية في التحول الاقتصادي عبر رؤية استراتيجية.

من جانبه، عبّر سمو الأمير محمد بن سلمان، عن إعجابه واعتزازه برئيس مجلس الوزراء لما له من مؤهلات، وعن أن العلاقات بين البلدين متجذرة في التاريخ والجغرافيا والاجتماع.

وعبّر كلا القائدين عن استشرافهما بإيجابية وتفاؤل للحكومة السودانية الجديدة عقب اتفاق سلام السودان، حيث قدَّم رئيس مجلس الوزراء، شرحاً حول النموذج السوداني الذي يقوم على شراكة مهمة للانتقال الصحيح، والذي ورغم تعقيده ولكنه سيتحقق بتوفر الإرادة السياسية للمُضي قُدُماً بما يخدم تطلعات الشعب السوداني والاستقرار والسلام في الإقليم.

ووصف وزير المالية د. جبريل إبراهيم، اللقاء مع قيادة المملكة “بالمُثمر جداً”، إذ تبيّن فيه أن المملكة العربية السعودية الآن متوجهة بكلياتها نحو الانفتاح والاستثمار في السودان ببناء علاقات وشراكات استراتيجية بالسودان. مؤكداً معرفة المملكة بإمكانات وفرص نجاح السودان في كل المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي.

وكشف د. جبريل، عن وعد الحكومة السعودية باستثمارات كبيرة في السودان، وبالتوسع في الاستثمار كلما توسعت البلاد في المجالات المختلفة باستيعاب الإمكانات التي تتيحها آفاق التعاون مع المملكة في مختلف مشروعات البنى التحتية بكل أنواعها والمشروعات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية، لا سيما وللاقتصاد السوداني قدرة كافية لاستيعاب أي أموال من الممكن أن تصل إلى السودان، واصفاً الرحلة بالموفقة جداً، وسيكون لها ما بعدها، خاصةً وأن التفاهم والاستعداد الذي وجده الوفد من المملكة العربية السعودية مُبشَّر للغاية، وأن هذه بداية طيبة لمرحلة جديدة في العلاقات مع المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية.