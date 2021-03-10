وزير التجارة يُكوِّن لجنة لمراجعة سياسات استيراد العربات

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير التجارة والتموين، علي جدو آدم، قراراً بتكوين لجنة لمراجعة سياسات وضوابط استيراد السيارات برئاسة مدير عام التجارة الخارجية، ووجه القرار ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اسبوعين.

ويهدف القرار لمراجعة القرارات الصادرة من الوزارة بشأن ضوابط استيراد السيارات ووضع مقترح لسياسات وضوابط استيراد جديدة للسيارات.

وتضم اللجنة أيضاً، مدير عام الاستيراد نائباً للرئيس وممثلين لهيئة الجمارك وبنك السودان وجهاز شؤون العاملين بالخارج ومدير مباحث التجارة والتموين ومحمد آدم أبو البشر عضواً ومقرراً ونهى الأمين عباس عضواً ونائباً للمقرر وممثلاً لاتحاد أصحاب الغرف التجارية.