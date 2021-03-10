المملكة تتعهد بإنشاء صندوق استثماري للسودان تسهم فيه بثلاثة مليارات دولار

الرياض: السوداني (خاص)

علمت (السوداني)، أن زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد المرافق له، إلى المملكة العربية السعودية، حققت نجاحاً كبيراً. إذ تعهدت قيادة المملكة بالدعم الكامل للشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية.

ووافقت المملكة على استئناف دفع المنحة السابقة؛ البالغ قدرها 1.5 مليار دولار.

وعقد رئيس الوزراء د. حمدوك، اجتماعاً مع ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، تم الاتفاق على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية بينهما من أجل رفاه شعبي البلدين.

وتعهدت قيادة المملكة على إنشاء صندوق استثماري خاص بالسودان، تسهم فيه الرياض بمبلغ 3 مليارات دولار، وستدعو دول الخليج للمساهمة في الصندوق الاستثماري.

كما تمت مناقشة قيام مشاريع “زراعية، حيوانية وسياحية”، يتم تنفيذها مباشرة عقب التوقيع عليها من قبل الوزارات المختصة بين البلدين.