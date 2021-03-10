النائب العام يتسلم تقارير تشريح شهداء سد كجبار

الخرطوم: السوداني

تسلّم النائب العام تاج السر علي الحبر أمس، التقارير الشرعية الخاصة بتشريح شهداء أحداث سد كجبار لـ(3) جثامين من أصل أربعة التي تم نبشها، وأثبتت التقارير أن سبب الوفاة هو الإصابة بطلقات وأعيرة نارية مباشرة.

وكانت لجنة التحقيق في شهداء أحداث سد كجبار قد بدأت بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠٢١م بمنطقة كجبار في الولاية الشمالية، أعمال نبش وإعادة تشريح ثلاثة جثامين بحضور استشاريين من الطب العدلي.

يذكر أن النائب العام كان قد أصدر أمرا بتشكيل لجنة لشهداء أحداث سد كجبار التي وقعت بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٠٧م أثناء مسيرة سلمية لأهالي المنطقة، احتجاجاً على إقامة سد كجبار سقط على إثرها عدد من الشهداء والجرحى.