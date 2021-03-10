المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية لـــ(السوداني): أحمد عباس ليس مستشاراً للوزير ود. أشرف صبحي تحدث مع نظيره بوجه عام

القاهرة: خاص السوداني

حسم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، الجدل المتعلق بظهور وكيل اللاعبين أحمد عباس في الاجتماع الذي انعقد في حضور وزير الشباب والرياضة السوداني يوسف الضي وعدد من قيادات الكرة بالبلاد، أبرزهم عضو اتحاد الكرة حسن برقو ونائب رئيس الهلال الطاهر يونس ومساعد رئيس المريخ علي ابشر وآخرون.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية د. محمد فوزي لـ(السوداني)، إن السيد أحمد عباس لا يعمل مستشاراً للسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وراجت أنباءٌ في الأسافير عن أن الوكيل عباس، حضر الاجتماع بوصفه مستشاراً للوزير المصري صبحي، بيد أن المتحدث باسم الوزارة نفى بشكل قاطع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الوزير د. أشرف صبحي تحدث هاتفياً في اللقاء الذي جرى اليوم بوجه عام لنظيره السوداني وقدم له الترحاب، متمنياً التوفيق للرياضة السودانية، قاطعاً بأن د. أشرف صبحي لم يتطرق من قريب أو بعيد عن حضور الجماهير في مباريات كرة القدم.

وأشار د. محمد فوزي إلى أن الوزير د. أشرف صبحي، يساند الرياضة السودانية، مؤكداً الاستعداد للتعاون مع وزير الرياضة السوداني المحترم لما فيه خير ورفعة للرياضة في البلدين.