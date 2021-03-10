المرور يدشن رخص قيادة حديثة بمواصفات عالمية

الخرطوم: السوداني

وقف اللواء شرطة حقوقي د. مدثر عبدالرحمن نصرالدين مدير الادارة العامة للمرور على إكتمال وجاهزية رخص القيادة الجديدة خلال زيارته اليوم الاربعاء، لمصنع رخص القيادة بمنطقة جبرة جنوبى الخرطوم بحضور مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم ومدراء الادارات بالمرور.

حيث تحتوي رخص القيادة الجديدة والتى سيتم تدشين العمل بها خلال الايام القادمة (13) ميزة تأمينية عالية الدقة يصعب تزويرها او إعادة تعديل البيانات بها .

و تم تصميمها لمواكبة الطفرة التقنية العالمية منها بتعديل بيانات السائق لتكتب بالليزر باللغتين العربية والإنجليزية مع ضمان إستمرارها بنفس الجودة طيلة مدة سريانها المحددة بخمس سنوات، فيما صممت مواصفات الرخصة الجديدة وفق المواصفات الفنية المعمول بها عالميا.

من جانبه أشار الدكتور محمد عوض مدير شركة كوشايت الى أن رخصة القيادة الجديدة تتميز بجودة عالية وصلت الان مرحلة الجاهزية بعد إدخال بيانات السائقين وهى مؤمنه بخصائص تأمينية يصعب معها اي معالجات بالتلاعب والتزوير، مبينا أن العمل يسير وفق ما هو مخطط له بجانب جاهزية الكادر المهني لإنقاذ المشروع.