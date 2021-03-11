د. حمدوك والوفد المرافق له يعود إلى البلاد بعد مباحثات مثمرة مع قيادة المملكة العربية السعودية

الخرطوم: السوداني

عاد إلى البلاد فجر اليوم وفد الحكومة السودانية الزائر للملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي قاده دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة كريمة من قيادة المملكة العربية السعودية، أجرى خلالها رئيس وأعضاء الوفد السوداني مباحثات ناجحة مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية تعزيزاً للعلاقات الأزلية، وتطويراً للتعاون المستمر في المجالات المختلفة خاصة الاقتصادية والسياسية بما يحقق رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين.

هذا وقد كان في استقبالهم بمطار الخرطوم الدولي د. نصر الدين عبدالباري وزير العدل، والأستاذ عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين والقيادات بالدولة.