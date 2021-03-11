غرفة الألبان : 38 جنيهاً خسارة رطل اللبن يومياً

الخرطوم : إبتهاج متوكل

قال رئيس غرفة الألبان محمد عثمان عوض الكريم، إن رطل اللبن يتعرض لخسارة يومية تزيد عن مبلغ 38 جنيهاً .

عازياً الأسباب لجملة إشكاليات يعاني منها القطاع من بينها، تزايد مستمر لارتفاع تكلفة إنتاج الألبان بالمزارع، أدت لخروج عدد من المنتجين وبشكل( شبه يومي) عن الاستثمار في المجال، وقيام البعض منهم بعملية ذبح الأبقار غير المنتجة.

وقال كردي، في تصريح صحفي أمس، إن إنتاج رطل اللبن من المزرعة يكلف المنتج خسارة تصل إلى 30%، وقال إن التكلفة الفعلية للرطل من المزرعة تُقدر بـ”113.5″ جنيه، مقارنة بسعر بيعه من المزرعة بـ”75″ جنيهاً بخسارة للمنتج تصل في الرطل الواحد إلى “38.5” جنيه، داعياً الجهات لإيجاد (معالجات عاجلة) للقطاع من أجل تشجيع ومواصلة الإنتاج، وتخفيف العبء على المواطن بالحصول على الألبان بأسعار مناسبة.