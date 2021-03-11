المحكمة توافق على تأجيل جلسة طه لمخالطته مصاب بالكورونا

الخرطرم :آيات فضل

رفض قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية اركويت ، طارق مقلد، أمس ، طلباً مقدماً من هيئة الدفاع ،بإبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني، من تمثيل الاتهام عن الحق العام في القضية أراضي المدينة الرياضية ، التي يواجه الاتهام فيها نائب الرئيس السابق علي عثمان ووزراء سابقون بوزارة الشباب والرياضة.

فى ذات السياق تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب ، لتأجيل الجلسات ، وأعطائهم فرصة لطعن في القرار الصادر من القاضي لدى محكمة الاستئناف وإن استمرار الإجراءات سوف يحرم المتهمين من حقوقهم .

كما تقدمت الهيئة بطلب تأجيل الجلسات لان المتهمين على عثمان ويوسف عبد الفتاح قد خالطا المتهم نافع علي نافع المصاب بمرض الكورونا قبل أسبوع ولم تكتمل فترة الحجر الصحي، وقد وافق قاضي المحكمة وحدد جلسة بعد أسبوعين لمواصلة الجلسات.