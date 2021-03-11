(40) مليون دولار من الصندوق السعودي لحفر آبار بالسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود بوزارة الري والموارد

المائية استئناف المشروعات الممولة عبر الصندوق السعودي للتنمية بعد توقفها

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في الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا.

وكشف مدير الإدارة عمار محجوب عن الشروع في حفر 500 بئر موزعة على

كل ولايات السودان بعد الفراغ من إجراءات العطاءات، موضحاً أن الآبار سيتم حفرها عبر تمويل من الصندوق السعودي بتكلفة 40 مليون دولار بواسطة مقاولين وشركات سعودية .

وأبان عمار أن المشروعات تتضمن محطات مياه مكتملة تعمل بالخلايا الشمسية.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قام مؤخراً بتوريد مضخات متكاملة وطلمبات

غاطسة تعمل بالطاقة الشمسية لاستخدامها في إنشاء الحفائر والآبار والمشاريع

المائية المختلفة التي تقوم بإنشائها الإدارة العامة لحصاد المياه في الولايات المختلفة.