خبراء ري يحذرون من تقليص المياه والمراعي بسبب (النهضة)

الخرطوم : رحاب فريني

حذر خبراء مياه من اثر قرار وزارة الري بتقليص نسبة المياه والمزارع والمراعي تحسبا لملء سد النهضة ، مؤكدين أثره الكبير على القطاع الزراعي ،داعين لاتفاق بين السودان وإثيوبيا لمنع الضرر على السودان بتقلص المساحات الزراعية.

واكد مهندس الري باقسام المناقل،عثمان جاسر الأثرالكبير الذي يحدثه تقلص نسبة المياه للمزارع والمراعي أثر ملء سد النهضة.

وقال في تصريح لـ ( السوداني ) ان الأثر سوف يكون مضاعفا على القطاع الزراعي ككل ، موضحا ان الموسم الماضي خزن السد (4,5)مليار متر مكعب. وفي وهذا العام مخطط تخزين (13,5) مليار بما يعادل (3) أضعاف ويؤثر على المشروع لجهة ان الزراعة تبدأ في نهاية شهر مايو وتنتهي في بداية يوليو، وبالتالي التأثير يبدأ منذ شهر يوليو ، مؤكدا ان الموسم الماضي تأثر كثيرا بتخزين (4,5) مليار ولكن كثافة الأمطار غطت على نقص مناسيب المياه ،وقال جاسر نتوقع في الموسم الصيفي بدء سد النهضة في التخزين دون الاتفاق مع السودان ونتوقع حدوث نقص في المناسيب خاصة اذا ضعفت مع معدلات الأمطار في شهري يوليو واغسطس ، كاشفا عن ان الاستهلاك السنوي للمشروع من المياه 8 مليارات متر مكعب في العام للعروتين الصيفية والشتوية اضاف وتدفق النيل الأزرق حوالي 50 مليار في العام ، داعيا الجهات ذات الصلة التنسيق بين اثيوبيا والسودان حتى لا يتأثر السودان ، واضاف: عدم التنسيق يؤدي الى مشكلة حقيقية وبعد فتح السد تأتي كميات كبيرة متوقعا ان تؤثر على النيل .

واشار مدير الجهاز الفني للموارد المائية د. حسن ابو البشر ان العام الماضي تم تخزين 4 مليارات ونصف مكعب وفي هذا العام مخطط 13 مليارا ، مؤكدا على ان الكمية التي خزنت كان دون إخطار مبسق من اثيوبيا ، مؤكدا تأثر المزارعين والإنتاج بشكل عام .

ودعا الخبير في المياه المهندس محمد عثمان ابراهيم الى وضع احتياطي من المياه اذا قررت ثيوبيا ملء خزان سد النهضة.

وقال في حديثه لـ( السوداني ): لابد من وضع احتياطي وتقليص مساحة العروة الصيفية وعدم التوسع في المساحات المزروعة لتجنب الفشل ، مشيرا لعدم حاجة العروة لمياه ري حال هطول أمطار متواصلة ومتوازنة بدون صبنات طويلة.