وزير الثروة : جاهزون لتلبية حاجة السعودية من اللحوم الحمراء والهدي

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالغني جاهزية السودان لتلبية حاجة المملكة العربية السعودية من اللحوم الحمراء والهدي، مشيراً إلى تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع نظيره السعودي امس الأربعاء بالمملكة على تذليل الصعاب كافة التي تعيق صادر الثروة الحيوانية ودعا الجانب السعودي للاستثمار في تطوير وإنشاء مسالخ حديثة تلبي حاجة السوق العالمي وتوطين مصانع الأمصال والفاكسينات.

وأكد إبراهيم تفعيل البروتوكول المشترك بين البلدين ودعا الجانب السعودي إلى اجتماع اللجنة الفنية لمراجعة البروتوكولات والاشتراطات.

وفي مجال الثروة السمكية شدد الجانبان على اهمية الاستفادة من التقانة والخبرات بين البلدين لتطوير قطاع الأسماك وأمنا على إحداث نقلة نوعية وشراكة استراتيجية.