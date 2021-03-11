توظيف الصفوف المقلوبة في العملية التعليمية

أتذكر عندما كنا صغاراً في منتصف الستينيات وما بعد ذلك عندما كنا في المرحة المتوسطة والثانوية، بعض المدرسين يكلفنا بمراجعة درسٍ في المنزل حتى ولو كان جديداً علينا، وغالباً ما تكون هذه المواد الدراسية من العلوم والجغرافيا والتاريخ، وأحياناً قد يكون الدرس من كتب المكتبة العربية أو الإنجليزية، وهذا النوع من التعلم يسمى بالصفوف المقلوبة أو المعكوسة أو انقلاب التعلم ( Flipped Learning)، على أن يتم تدريس الدرس الذي يحدده المعلم للطلاب في اليوم التالي بالصف الدراسي بالمدرسة، فلم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على النموذج التقليدي في التعليم، أو الاعتماد على المعلم فقط كمحور لعملية التعلم، فقد تغير دور المعلم إلى دور المرشد والموجه وأصبح من الضروري الاعتماد على أساليب تدريس حديثة أكثر مرونة، تساعد على تدعيم ذاتية المتعلم وتلبية احتياجاته وتفعيل دوره في العملية التعليمية، كما تدعم دور المعلم في كونه مدرباً وميسراً لعملية التعليم والتعلم.

وهذا النمط من التعلم المقلوب يعمل على إعطاء المتعلم المحتوى العلمي قبل تلقيه في الفصل الدراسي، مما يعطي فرصة داخل الفصول التقليدية لممارسة الأنشطة التعليمية وإثارة الحوار والنقاش، حيث يُعتبر التعلم المعكوس تقنية جديدة للتعليم والتعلم، وهو مثل أي تقنية جديدة جيدة في أي مجال، وهذا النوع من إستراتيجيات التدريس، يعمل على مزج الطرق مع بعضها مع الاحتفاظ بكل ما هو صحيح وسليم، حيث يركز على استخدام التكنولوجيا بما في ذلك الأدوات والمحتوى.

في المقابل، نجد أن التعلم المقلوب أحد الحلول التقنية الحديثة لمعالجة الضعف التقليدي وتنمية مهارات التفكير عند الطلاب، وفي التعلم المقلوب يتم توظيف التقنية للاستفادة من التعلم في العملية التعليمية، بحيث يمكن للمعلم قضاء مزيد من الوقت في التفاعل والتحاور والمناقشة مع طلابه بدلاً من إلقاء المحاضرات المطولة وإطالة عملية التلقين، أما إذا كان الدرس المحدد من المدرس يشتمل على مادة فيديو، فيمكن للطلاب القيام بمشاهدته مسبقاً في المنزل أو في أي مكان آخر قبل حضور الدرس، ليتم استغلال الوقت الأكبر لمناقشة المحتوى في الفصل الدراسي تحت إشراف المعلم، ويُعد التعلم المقلوب أحد أنواع التعلم المدمج الذي يستخدم التقنية لنقل المحاضرات خارج الفصل الدراسي، وبذلك يعتبر جزءاً من حركة واسعة يتقاطع فيها التعلم المدمج والتعلم بالاستقصاء وغيره من استراتيجيات التدريس والأساليب الأخرى المختلفة التي تسعى إلى المرونة وتفعيل دور الطالب وجعل التعلم ممتعاً ومشوقاً.

والتعلم المعكوس أيضا هو أنموذج تربوي تنعكس فيه المحاضرة والواجبات المنزلية بكافة أشكالها، ويعتبر شكلاً من أشكال التعليم المزيج الذي يشمل استخدام التقنية للاستفادة من التعلم الذاتي واستغلال الوقت في الفصول الدراسية لأداء الأنشطة والواجبات.

فمن ميزات هذا الأسلوب في التعلم، أنه يفسح المجال للطلاب للمناقشة وإثراء الحوار وتلاقح الأفكار وأداء التدريبات بشقيها الجماعي والفردي، ويُعتبر مقطع الفيديو عنصراً أساسياً في هذا النمط سواء تم تسجيله من قِبل المعلم ورفعه على الإنترنت، أو تم اختياره من بين مقاطع الفيديو الموجودة مسبقاً على الإنترنت والمرتبطة بذات الدرس.

فيما عرَف آخرون هذا النوع من التعلم، على أنه استراتيجية تعليمية ترتكز على أسلوب تعليمي جديد يعتمد على استخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة وشبكة المعلومات العالمية بطريقة تسمح للمعلم بإعداد الدروس من خلال مقاطع الفيديو والملفات الصوتية وغيرها من الوسائط، ليطلع عليها الطلاب خارج الصف، (في المنزل مثلاً)، من خلال حواسيبهم وهواتفهم الذكية قبل حضور الدرس، في حين يُخصص وقت الحصة، للمناقشات وحل التدريبات وتقديم التغذية الراجعة.

أيضاً من ميزات الفصول المقلوبة، استثمار وقت الحصة بشكلٍ أفضل، والتشجيع الأمثل للتقنية الحديثة في التعليم، فضلاً عن قوة العلاقة بين المعلم والمتعلم، أيضاً نجد اطلاع أولي مسبق للمحتوى قبل وقت الحصة الدراسية، ونجد هذا النمط من التعلم يعمل على المساعدة في سد الفجوة المعرفية التي يسببها غياب الطلاب عن الفصول الدراسية، في المقابل، قد تعترض استراتيجية الفصل المقلوب صعوبات، مثل عجز بعض المعلمين عن توظيف التقنية بمهارة لتطوير طرق التدريس والتحفيز والتواصل مع الطلبة، وتمسك بعض المعلمين بالطريقة التقليدية وعدم رغبتهم في التخلي عنها.

أخيراً، ليست هناك طريقة واحدة لتنفيذ التعلم المقلوب، غير أنه لا بد للطالب من الاطلاع على المادة الدراسية قبل الحضور إلى الحصة الصفية.