علينا النهوض لوقف سد النهضة

الشراكة بين دول حوض النيل هي شراكة ازلية وقديمة قدم حوض النيل موضوع هذه الشراكة. انفراد إثيوبيا بالرأي او تعنتها في السماع للشراكاء التقليديين في الموضوع وإصرارها على فرض سياسة الأمر الواقع يعتبر موقفا غير صائب وسيضر بهذه الشراكة مما يضطر الشركاء لعمل ما في وسعهم لجعل إثيوبيا تلتفت إليهم وتضع مواقف الشركاء في حساباتها، خاصة انه ثبت علميا وكثير من التقارير والدراسات ان السودان ومصر سيتضرران ضررا بليغا من قيام سد النهضة بل سيكون مهددا لوجود البلدين في الخارطة، الضرر الأول سيكون نتيجة لشح المياه المتدفقة من النيل الأزرق مما يقلل من المياه الجارية في حوض النيل الرئيس وما يتبعه من آثار على الزراعة وكمية المياه المتدفقة، وكمية الطمي المتدفق الذي يلعب دورا كبيرا في الحفاظ على خصوبة التربة وتأثير ذلك على جودة التربة.

والأثر الثاني هو التهديد المباشر في حالة حدوث اي حركة ارضية او زلزال نتيجة للوزن الكبير المتوقع من تخزين المياه واثره على التربة، مما قد يؤدي الى حدوث انزلاقات ارضية وزلازل تؤدي الى انهيار السد، وهذا مهدد كبير للمناطق أمام السد في السودان ومصر مما قد يؤدي الى محو مدن بأكملها ودمار السدود القائمة الآن في السودان، سد سنار وسد الرصيرص، ومروي وقد يهدد السد العالي أيضا، بالاضافة للدمار الذي سيحدثه في مدن السودان على مجري السد بما فيها الخرطوم، وهذا يعتبر مهددا طبيعيا في حالة حدوث زلازل بصورة طبيعية، وهذا وارد، لان بعض التقارير ذكرت ان المنطقه الحدودية هي منطقة الأخدود العظيم وهي اصلا مناطق غير ثابتة لذا المياه التي يمكن أن تتحملها لا تزيد عن عشرة مليارات متر مكعب، لكن سد النهضة مخطط له الآن اكثر من خمسة وستين مليار متر مكعب وقد يصل الى خمسة وثمانين مليار متر مكعب وهذه كميات خرافية، تساوي مياه النيل الأزرق في سنتين، فهذه الكمية من المياه هي كافية الى تحريك التربة وإحداث زلازل وتشققات في التربة مما قد يؤدي لانهيار السد اذا ما اليوم فآجلا، فهذه تعتبر قنبلة موقوتة مهددة للامن القومي والوجود السوداني والمصري.

والتهديد الثالث التغيرات المناخية التي يمكن أن يحدثها السد في كمية الأمطار وتكون السحب مما يحدث عنه تغيير مناخي جذري قد يزيد كمية الأمطار في المنطقة بصورة مضرة للمنطقة وتأثيره على المحصولات الزراعية ونوعيتها (منطقة القضارف تتحول الى انتاج الأرز بدلا من السمسم) لأن المناطق الشرقية ستتحول الى مناطق مغمورة بالمياه نتيجة لتحول المنطقة أمام الخزان الى امطار أشبه بالأمطار الإستوائية المستمرة مما له من أثر في حركة الاقتصاد وتغيير البيئة المحيطة بالمنطقة وأيضا هذا له آثاره الصحية في المنطقة وظهور أمراض واشكالات صحية جديدة على المنطقة.

التهديد الرابع هو التهديد العسكري والأمني المباشر في حالة تعرض السد الى اي هجوم عسكري او إرهابي ادى الى انهيار السد فسيكون الأثر المباشر على السودان في المقام الأول ومصر أيضا دون أن تتأثر إثيوبيا المالك للسد، كل هذه المخاطر ماثلة أمام الدولتين وإثيوبيا لا تريد التفاوض بصورة موضوعية مما قد يضطر مصر ان تستعمل كل ما هو متاح لوقف هذا التهديد، إدخال السودان والتقراي لوقف هذا المهدد الأمني والبيئي الذي لا يختلف اثنان في آثاره السالبة على المنطقة.