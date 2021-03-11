المغترب … ابتلاءاته جهاز المغتربين

ذهب “التهامي وجاء تيراب” وفي أكثر الأيام نضارة وجموعهم يتدافعون أفواجا وافرادا لبوابات البنوك والصرافات لدعم نفرة “تعويم الجنيه” ولاستعادة عافيته او فلنقل أكبر حملة لتحجيم سطوة السماسرة وتجار العملات الاجنبية أحد أسباب نخر عظم الاقتصاد السوداني والتي أطاحت بالجنيه وأوجعت أهلنا بلهيب الجوع وسياط الغلاء.. في هذا الوقت المفعم بالوطنية ضاقت بهم الصفوف وفاقت تحويلاتهم قدرات البنوك لانها “ملحمة صادقة لمعافاة الوطن” والتي لم يتأخر عنها الزولات يوما مضحين بأي إغراءات لفروقات العملة وكعادتهم منذ ان فارقوا أرض الوطن سدوا الناقصة بخزائنه وعدلوا الميلة لذويهم ولوطنهم والتي لا يسع المجال لحصرها.

هذا غير مجاهداتهم بالاغتراب لإثبات قدراتهم لستر حالهم وأسرهم وتعليم أولادهم… الخ … فاذا بجهاز المغتربين يتصدر المشهد بامتيازات هي اسم على مسمى وتدوير لما كان سابقا.. نعم هذا “التيراب” ظل ومنذ ان اعتلى كرسي صنع أصلا لمص دماء المغتربين وإذلالهم كلما هبطوا لديارهم بإجازات او زيارات خاطفة لأمر جلل مضطرين لاقتطاع جزء غير قليل من وقتهم وحفنة أموالهم لختم الخروجية ودفع الضرائب والزكاة والأتوات في متاهة عنكبوتية اكتوى الكثيرون من عذابات صفوفها واستنزافها لوقتهم الثمين، هذا غير ما يدفعونه من جبايات وأتوات ودمغات دون اي مقابل مادي ملموس او معنوي محسوس.. او اي قيمة مضافة يحتاجها المغترب وأسرته حينما يضع عصا الترحال.. وحتى هذه اللحظة فان الجهاز لا يملك إحصائيات دقيقة عن حجم المغتربين والمهاجرين. وأنشطتهم يمكن الاعتماد عليها في البرامج التخطيطية حاضرا ومستقبلا وللأسف كل التقديرات والأرقام عشوائية. ومع قيام الحكومة الانتقالية وبدلا من إلغاء هذا الجسم الأخطبوطي الذي مص رحيق مجاهدات الزولات، تم استبدال “تهامي بتيراب” فأحسن اختيار رباط عنقه وأمعن في ألوان بدلاته وجلس وهو يلوح بأن هناك امتيازات سيعلن عنها فاذا هي “فطيرة” ماسخة وأكبر جرعة إحباط شديدة المفعول وجهت للمغترب المنتظر على الرصيف “كبقرة حلوب” بل هي الحدث الخطأ وفي الوقت الخطأ.. فما الجديد في إعادة إنشاء بنك المغترب الذي أنشئ أواخر الثمانينات.. وهل يلجأ المغترب لاستجلاب سيارة “بوكو حرام” او لحيل بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الوهمية وما لف لفهم .

ما أعلن هو إعادة لصياغة ما كان خلال حكم الإنقاذ لا أعاد الله سيرتها.. وغاب عنهم أن مغترب الأمس ليس هو مغترب اليوم فمع الركود الاقتصادي وسياسات توطين الوظائف وتقليص العمالة.. يعيش الكثيرون الكفاف أو سجلوا بقوائم الجمعيات الخيرية لتناقص فرصهم الوظيفية وتراجع مداخيلهم المادية وحظوظهم الذهبية لتعليم ابنائهم وظلوا يتطلعون لوطن متعافي شاركوا في ثورته يحتويهم ويقدم لهم امتيازات مفصلية كشركاء لتنميته وليس كرد لجمائلهم الكثيرة ولكن كاستحقاق ملزم وبـأدوات جاذبة تدخلهم ضمن سقف الوطن ليساهموا بخبراتهم العلمية والعملية وإمكانياتهم وليكونوا ضمن نسيج المجتمع وتحت راكوبة البلد الظليلة.. المغترب ينتظر شراكة في تنميته وليس ما جاء بحزمة الـ ٢٤ الباهتة الضبابية.. فهل كان صعبا على الجهاز ان ينكفئ طيلة جلوس سعادة تيراب بهذا المقعد ليتدارس مع الولاة تجهيز دراسات جدوى منضبطة لمشروعات استثمارية زراعية وصناعية منتجة ليتشابك معها المغتربون في شركات مساهمة.. هل كان صعبا تخطيط مدن عصرية بكل ولايات السودان تملك للمغترب ليستجم واسرته وسط مدنهم وقراهم التي كانت.. هل كان صعبا إعداد دراسات جدوى لإقامة شبكات للكهرباء والطاقة الشمسية الصديقة للبيئة تطرح في شكل اسهم للمغتربين لإنارة المدن الطرفية وكهربة المشروعات ولتدوير النفايات وتصنيع المنتجات الغذائية وإدخال التقانة الحديثة.. هل كان صعبا شطب القرار الجائر على فلذات الأكباد والذين حرموا طيلة السنوات الغبراء من مساواتهم بأندادهم وخصم نسب من درجاتهم وبما يعرف بالشهادة العربية.. هل كان صعبا طرح مشروع بدراسات هندسية عالمية لرفع كفاءة خزان الروصيرص وغيره من الخزانات بدلا من التباكي من بعبع سد النهضة.. هل كان صعبا طرح مشروعات استثمارية للمساهمة لإرجاع النازحين لمضاميرهم وحواكيرهم .

بالله عليكم هل كان صعبا إلغاء جهاز أجبر الكثيرين ان يغيبوا عن أمهاتهم وآبائهم كبار السن لعدم قدرتهم تسديد الأتوات الظالمة واضطر معها الغلابة والمعدمين لحلف القسم على المصحف الكريم التزاما بالتسديد ليفك اسره ليعود لعمله واسرته بالاغتراب.. إن جل القرارات التي صدرت باسم الحوافز غير واقعية ستستنزف موارد وتحويشة عمر أصلا تآكلت كسنوات عمره.. ان غالبية المغتربين يجمعون ان أكثر شيء يؤرقهم ويقلل نومهم هو بعبع (جهاز المغتربين) فهل يلغى هذا الجسم الهلامي وتحويل الجيش الجرار من موظفيه لتنتفع من قدراتهم اية مؤسسة وتحويل المبنى “الحدادي مدادي” لمقر لحجر مصابي كوفيد 19 يحفظ للغلابة أحقيتهم للعلاج ودرء الأوبئة وكمركز للبحث العلمي بدلا من جهاز يغزل المواجع لجيش من أبناء الوطن وبناته هاجروا لتحسين أوضاعهم والتشابك وتراب بلادهم وستظل القومة ليك يا وطن لامعة وهاجة فلا تدعوها تنطفئ وتذبل كأحلام المغترب الذي تقوس ظهره .