حمدوك يصل جمهورية مصر العربية

الخرطوم: السوداني

وصل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك صباح اليوم، جمهورية مصر العربية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.

وكان في استقبال سيادته بمطار القاهرة الدولي، دولة رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، وسفير السودان لدى القاهرة السفير محمد إلياس.

يضُم الوفد الحكومي كلاً من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والتجارة والتموين، والري والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير جهاز المخابرات العامة.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية، كتعبير عن أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ولبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسُبُل تعزيزها وتطويرها والتنسيق حولها، بما يخدم رفاه وأمن واستقرار شعبي البلدين الشقيقين.