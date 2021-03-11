د. حمدوك: نأمل أن نعالج ملف سد النهضة بحيث لا يحدث ضرر لأي من البلدان الثلاثة

القاهرة: السوداني

اكد رئيس الوزراء د. ‏عبد الله حمدوك، على ضرورة التوصل الى تفاهمات حول سد النهضة، وقال: “نود أن نصل فيه إلى تفاهم يسمح بتحقيق طموحات ومصالح شعوب المنطقة، لكننا بنفس القدر نعالج هذا الملف، بحيث لا يحدث ضرر لأى من البلدان الثلاثة”، مضيفاً: “هناك توجه من إثيوبيا أن يحدث ملء لسد النهضة في يوليو القادم، وهذا يتيح وقتاً قصيراً للتعامل مع الملف، ولكننا نأمل أن يتم هذا الملء وفق توافق بين الدول الثلاث”.

وأوضح د. حمدوك في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للسودان، أسّست لمرحلة جديدة وعلاقة أكثر ترابطاً وقوةً بين الشعبين.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والري، والاستثمار، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعدداً من المسؤولين.

تأتي زيارة رئيس الوزراء د. حمدوك لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء على نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم الأسبوع الماضي.