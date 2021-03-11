الرئيس السيسي يستقبل د. حمدوك بقصر الاتحادية

القاهرة: السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وأكد الرئيس السيسي، دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المُتبادل، ومن ثم أهمية الزيارة الحالية لرئيس الوزراء د. حمدوك إلى القاهرة لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومشروعات التعاون المطروحة بين الجانبين، وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بما يجعله نموذجاً يُحتذى به لباقي المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول متابعة موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس السيسي إلى الخرطوم، وكذلك تطورات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُتبادل.