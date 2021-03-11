تفاصيل مثيرة في اجتماع وزير الرياضة بوفد اتحاد الكرة والهلال والمريخ

الخرطوم : السوداني

علمت ( السوداني) ان الاجتماع الذي انعقد أمس (الأربعاء) بين وزير الشباب والرياضة د يوسف الضي الى جانب عدد من قيادات اتحاد الكرة وعلى راسهم حسن برقو الى جانب نائب رئيس الهلال الطاهر يونس وبحضور مساعد رئيس المريخ علي ابشر والوكيل المصري احمد عباس شهد النقاش حول عدد من الملفات بيد ان ابرزها كان هو التطرق الى الخلافات التي حدثت خلال عهد الوزيرة السابقة ولاء البوشي حيث دافع عضو اتحاد الكرة حسن برقو عن موقفهم كاتحاد تجاه الوزيرة السابقة مشيرا الى حدوث الكثير من الاخفاقات التي يجب ان يتم تفاديها خلال الفترة الحالية لافتا الى حرصهم على علاقة متينة مع الوزير الحالي د يوسف الضي ولم يتردد في التاكيد على ان الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة مهمة حتى يتم تحقيق العديد من الاهداف والبرامج على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.