الهلال يستعيد خدمات الجماهير قبل الاستحقاق الكبير

مثلت عودة الجماهير في هذا التوقيت مكسبا كبيرا لفريق الهلال، الذي سيكون باستطاعته الاستفادة من الدعم الجماهيري اعتبارا من لقاء شباب بلوزداد الجزائري المرتقب الاسبوع المقبل في دوري أبطال إفريقيا ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات، كما سيستفيد الهلال من الدعم الجماهيري أيضا خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في المواجهة الحاسمة لحسابات التأهل من هذه المجموعة، وبالتالي يكون الهلال قد استعاد اللاعب رقم (1) في مرحلة مهمة من الموسم.

وتدرس لجنة تطبيع نادي الهلال بالتنسيق مع الروابط والمجموعات التشجيعية أمر الدخول لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة، وبحسب متابعات الصحيفة فإن مجموعة الألتراس ستحظى بالنصيب الأكبر من العدد المسموح به للدخول نسبة للدور الفعال الذي تقوم به هذه المجموعة وقد تنال الألتراس ألف مقعد من جملة (5) الاف مقعد، بينما ستقسم بقية الاعداد الأخرى للروابط والمجموعات التشجيعية.