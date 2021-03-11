فورموسينو: ساتحمل نتائج مباريات الهلال القادمة

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينو المدير الفني للهلال الجديد، أنه قام بدراسة كاملة عن النادي والدولة قبل الوصول للخرطوم، موضحاً انه وضع برنامجاً خاصاً لتحقيق أفضل النتائج، وأن اللاعب السوداني موهوب يحتاج إلى رعاية، مشيراً انه لم يعد بالفوز بالبطولة الافريقية، وقال: “أستطيع الوعد به هو العمل الدائم لخلق فريق كبير، انا القائد الان، ونتائج المباريات القادمة ستكون مسؤوليتي”.

من جانبه تقدم الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التطبيع، بالشكر إلى المستشار تركي ال الشيخ على تكفله بكل منصرفات الطاقم الفني، الذي سيقيم بفندق كورنثيا بشكل دائم، كما اشاد بهشام السوباط لتقديمه دعماً غير مسبوق للهلال ؛ وقال: “كلنا نعلم التكتلات والتنظيمات داخل النادي وبعضها يعمل وفق أجندة، ولا نلتفت لهذه الأصوات”.