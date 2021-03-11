(213) حالة إصابة جديدة بكورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن تسجيل (213) حالة إصابة بفيروس كورونا من تاريخ آخر إعلان، منها (57) حالة جديدة، فيما لا تزال محلية الخرطوم تسجل أعلى الإصابات مقارنة مع بقية المحليات بإجمالي (6711) حالة.

وكشف الناطق الرسمي باسم إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الخرطوم، د. رندة يحيى علي، اليوم الخميس، عن أن إجمالي حالات الإصابة بولاية الخرطوم (21196) بمعدل انتشار 22.8% في المجتمع، إضافة الى تسجيل (65) حالات شفاء بإجمالي (7962) حالة شفاء، ولفتت الى تسجيل (26) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى (1015) حالة وفاة بمعدل 4.7% بعد التقاط العدوى،

وقالت رندة إن فرق الاستجابة السريعة بالمحليات قامت بزيارة 74 منزلاً بالولاية، منها 6 منازل تمت زيارتها وتم خلالها جمع 117 عينة، منها 9 عينات يوم أمس، مؤكدةً أن عدد أتيام الاستجابة السريعة بالمحليات 17 تيماً، إضافة لعدد 7 مراكز ثابتة، وانه جارٍ العمل للوصول الى عدد 28 مركزا بمعدل 4 مراكز لكل محلية، مشددة على ضرورة الالتزام باتباع التدابير الوقائية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامات في الأماكن المزدحمة، فضلاً عن الاتصال بالرقم المجاني (221) للتبليغ عن حالات الاشتباه وتلقي التوجيه المُناسب.