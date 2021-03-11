بعد 15 عاماً وصول أول شحنة لحوم مذبوحة الى الأردن

الخرطوم: ابتهاج متوكل

وصلت إلى المملكة الاردنية الهاشمية، شحنة لحوم ابقار (كشفية) تقدر بنحو (26600) طن، (1330) كرتونة.

وأعلنت وزارة الثروة الحيوانية، عن تفعيل البروتوكول الفني بين السودان والاردن وتذليل كل المعوقات لانسياب صادر اللحوم، وذلك في إطار تطوير وتنويع صادر الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الوطني.

وشددت الوزارة في تصريح صحفي اليوم (الخميس) على وصول أول شحنة لحوم بقري صافي اليدى الاردن من مسلخ الكدرو بعد توقف دام لاكثر من 15عاما.

وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية الحافظ ابراهيم، ان العمل جار التحضير والشروع لصادر اللحوم المذبوحة من الضأن، تحت اشراف وزير الثروة الحيوانية، مشيراً الى ان الأردن من الدول الأساسية لصادرات اللحوم السودانية.