ندرة حادة في الدواء وتوقعات برفع إضراب الصيدليات قريبا

الخرطوم : عبيــر جعـفر

يشهد عدد كبير من صيدليات العاصمة ندرة حادة في اصناف الادوية مما انعكس سلبا على اغلاق بعضها والدخول في إضراب عن العمل، وقال بعض الصيادلة إن التسعيرة الجديدة لم يتم تطبيقها إلى الآن .

واجمع بعض المواطنين التقت بهم (السوداني) بشارع الحوادث على صعوبة الحصول على الدواء.

وقال مرافق بالقرب من مستشفى الحوادث بالخرطوم على ابراهيم انه يبحث عن دواء ملاريا من منطقة امدرمان إلى أن وصل الخرطوم ولكن دون جدوى وقرر شراء حبوب الملاريا بأسعار مضاعفة، مضيفا بان هنالك زيادات كبيرة في الدواء لافتا إلى أن حبوب الضغط بلغت (1000) جنيه و سعر شريط اموكلان (200) جنيه .