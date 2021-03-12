البرهان يبحث استئناف التفاوض مع الحلو

الخرطوم : السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالمدير التنفيذي للمركزالإفريقي لفض النزاعات د. فاسو قوندن.

وقال قوندن، في تصريح صحفي، إنه قدم للخرطوم بعد مشاركته بالعاصمة جوبا، في اجتماع بين الوفد المفاوض للحركة الشعبية شمال برئاسة القائد عبد العزيز الحلو ولجنة الوساطة الجنوبية، بشأن معالجة القضايا العالقة التي يمكن أن تساعد في إمكانية استئناف المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير شمال، وذلك لاستكمال عملية السلام في السودان.

وأوضح مدير المركز الإفريقي لفض النزاعات، أن اللقاء مع الرئيس البرهان كان مثمراً وبناءً، مبيناً أن رئيس مجلس السيادة أكد التزامه بدفع عملية السلام.