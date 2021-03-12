الشرطة : قادرون على حفظ الأمن الداخلي

الخرطوم : السوداني

أكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول، خالد مهدي إبراهيم، قدرة الشرطة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحفظ الأمن الداخلي للبلاد بمختلف إداراتها العامة والمتخصصة وشرطة الولايات وذلك بخبرتها التراكمية على بسط الأمن والطمأنينة للمواطنين.

واكد لدى مخاطبته امس بدائرة الطوارئ والعمليات بشرطة ولاية الخرطوم منسوبي شرطة الولاية بحضور هيئتي الإدارة والقيادة، اهتمام رئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة معينات العمل اللوجستية للقوات حتى تقوم بواجباتها على الوجه الأمثل، مشيداً بأداء شرطة ولاية الخرطوم في مختلف المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن والعمل بمهنية عالية.