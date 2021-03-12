اتهام والي جنوب دارفور بالضلوع في بيع مساحة أثرية

نيالا :محجوب حسون

اتهم رئيس اللجنة العليا لاعتصام حجر نيالا الأثري نور الدين مصطفى، والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، بالضلوع في بيع المساحة الأثرية، في وقت اشتكي فيه المعتصمون في مجمع البنوك وسط نيالا من تجاهل والي جنوب دارفور موسي مهدي للمعتصمين الذين أمضوا ثلاثة أشهر وهم على بعد أقل من (٢) كيلو متر من مقر أمانة الحكومة ومنزله احتجاجا على طمس المعالم والأثار التاريخية لمدينة نيالا التي لها (١٠٤) عام.

واتهم رئيس اللجنة العليا لاعتصام حجر نالا (نيالا ) الاثري نورالدين مصطفى، الوالي موسى مهدي، بالضلوع في بيع المساحة الأثرية لقبيلة الداجو لبنك الخليج بدليل صمته وعدم زيارته للموقع، مؤكدا عدم تنازلهم عن الموقع، مشيرا إلى أن بعض الجهات تحاول طمس المعالم والآثار التاريخية لمدينة نيالا. وأكد مصطفى أن الموقع شكل البداية الحقيقية لمدينة نيالا وقد حاولت حكومة الولاية التعدي عليه في العام ١٩٩٧م و العام ٢٠٠٩م ولكنها لم تفلح وأخيرا جاءت المحاولة هذه في عهد حكومة الفترة الانتقالية في العام ٢٠٢٠ م، مؤكداً استمرار جهودهم إلى أن يعود الحق لأهله .