طائرة باكستانية تحمل (17) طناً من مواد الإيواء تصل الخرطوم

الخرطوم : السوداني

استقبل السفير الباكستاني بالخرطوم سيرافيز أحمد خان سبرا، وممثل مفوضية العون الانساني النور ابراهيم عمر اليوم بمطار الخرطوم الدولي طائرة شحن عسكرية تحمل مواد إغاثية هي الثانية التي تقدمها دولة باكستان .

وقال السفير الباكستاني سيرفراز أحمد خان، إن الطائرة تحمل إعانات عبارة عن (17) طنا من مواد الايواء (خيام) لدعم السودان لمواجهة الكوارث الطبيعة من فيضانات وسيول، مشيرا إلى أن الشهر الماضي شهد وصول طائرة شحن عسكرية تحمل شحنة من مواد الايواء تبلغ أيضا (17) الف طن بالإضافة إلى سفينة شحن تحمل 50 ألف طن من الأرز تم استلامها بميناء بورتسودان، موضحا أن دولة باكستنان تهتم بتقوية العلاقات بين البلدين.