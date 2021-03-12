البرهان يلتقي بالمبعُوثَ البريطانِي للقرن الأفريقى والبحر الأحمر

الخرطوم : السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم امس، بالمبعُوثَين البريطانِيَين الخَاصَين بالقرن الأفريقى والبحر الأحمر جوليان رايلي، وبالسودان وجنوب السودان بوب فيرويزر.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا وسبل تطويرها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المبعوث الخاص البريطاني للقرن الافريقي والبحر الأحمر، في تصريح صحفي، إن لقاءه برئيس مجلس السيادة، استعرض الأوضاع في الإقليم وكيفية ضمان الأمن والسلام والاستقرار فيه من خلال العمل والتنسيق المشترك بين السودان وبريطانيا.